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商業服務業景氣續降 商研院籲強化激勵措施

最新更新：2019/07/05 15:38

（中央社記者潘姿羽台北5日電）商研院今天發布最新商業服務業景氣預測，認為直至今年11月，景氣仍會持續下降，雖然降速可望於下半年趨緩，若不繼續加強並擴大或深化景氣激勵措施，恐難有足夠回升動能。

觀察6月領先指標的子指標表現，運輸倉儲實質GDP、失業給付初次認定受理件數、商業服務業雇員淨進入率、商業服務業股價指數等子指標，均向下變動，僅民間實質固定資本與服務貿易收支淨額上揚。

商研院表示，6月商業服務業股價指數續降，反映的是國際經濟貿易不確定性因素加劇，因此短期波動在所難免，不過要改善基本面，長期的經濟轉型與產業升級才是根本之道，若智慧化、聯網化的數位科技能有突破性進展，有望帶動景氣全面回升。

值得注意的是，民間實質固定資本形成在2018年逐步回升，截至今年3月，已來到長期趨勢以上的101.60，商研院認為，應是拜強勁台商回流與政府推動五加二等新興高科技產業，重要外資來台投資之賜，但4、5月景氣上升速度略見減緩，未來必須審慎關注美中貿易戰帶來的不確定性衝擊。

商研院提醒，國內投資是因應當前經濟變局的重要關鍵，也是打破悶經濟的不二法門，但台灣企業的數位轉型相較國際的進度，仍有很大成長空間，必須急起直追。

總體而言，商研院認為，當前景氣的正負向變動力量持續相互拉扯，產業別與不同經濟部門間的結構也激烈變化中；為了避免景氣從遲緩走向衰退，除了持續創造有效需求，在產業結構轉型與升級上，尤其企業的數位轉型，得更加賣力。（編輯：林興盟）1080705

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