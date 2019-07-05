大立光6月營收月減19% 看好7月轉佳

（中央社記者韓婷婷台北5日電）股王大立光今天公布6月營收新台幣40.76億元，月減19%，年減10%，下滑幅度超乎市場預期，不過大立光表示，符合公司預期，7月進入旺季，營收將優於6月的看法不變。

大立光累計第2季營收140.8億元，年增15%，季增43%；不過其中6月單月營收受到美中貿易戰華為禁令影響，導致客戶砍單，雖然有部分客戶需求拉升，但仍衝擊6月營收表現，相較5月及去年同期均衰退。大立光累計上半年營收239.04億元，年增13%。

大立光6月各產品別表現方面，2000萬以上畫素營收占比為20%至30%，1000萬以上至2000萬畫素占比50%至60%、800萬畫素占比10%至20%、其它占比0至10%。

大立光執行長林恩平在6月12日股東會時表示，7月開始進入傳統旺季，客戶啟動新機拉貨，營收會比6月好。至於下半年展望，他雖然表示按往例看不到那麼遠，不評論，但也釋出產能滿載，下半年持續擴產的正面訊息。

林恩平日前表示，今年的機型數感覺蠻多的。韓國客戶設計的機種數有一直上來，下半年還是有新產能持續開出，長程的規劃不會因為短程的影響改變。

法人表示，由於大立光在全球布局上已在去年補足三星的缺口，加上手機多鏡頭的趨勢大架構下，有機會抵擋全球智慧型手機進入高原期的下行風險，但華為下半年新機的進度仍是變數；看好產業的長期大趨勢，大立光持續擴產的計畫不變。

大立光將於11日舉行法說會，由林恩平親自主持，由於目前已進入蘋果新機拉貨潮旺季，在美中貿易戰轉向趨緩之際，大立光第3季的營運走向將是法人解讀智慧型手機市場動向的風向球。（編輯：楊玫寧）1080705