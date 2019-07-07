日本管制電子原料銷韓 傳李在鎔赴日找對策

（中央社記者楊明珠東京7日專電）日本政府加強管制3項關鍵電子原料出口南韓，南韓三星電子的半導體生產恐受影響。三星電子副會長李在鎔今天前往日本，外界分析他將與有生意往來的日本材料商討論對策。

日本與南韓因前徵用工（遭日本企業強徵的南韓勞工）爭議關係惡化，日本政府4日起加強管制含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）及蝕刻氣體（Eatching Gas）3項關鍵電子材料出口南韓，被視為是對南韓的反制措施。

日本經濟新聞報導指出，南韓三星集團實際決策者李在鎔考量到日本政府加強對南韓管制3種原料出口，三星電子半導體的生產可能受到影響，他今天前往日本，將與有生意往來的日本材料廠商主管見面，商討對策。

三星電子的含氟聚醯亞胺庫存量僅約1個月，但如果調度太遲的話，半導體工廠可能被迫減產。李在鎔為了避免這種情況發生，可能會請日本的交易廠商從日本以外的工廠出貨到南韓。

南韓總統文在寅今天宣布，已邀請主要企業的相關人士針對南韓經濟所面臨的不確定性交換意見。

一般認為，除了李在鎔以外，現代汽車集團、鮮京集團（SK Group）、樂金集團（LG）的高層都將出席會議，與青瓦台政策室長金尚祚、南韓副總理兼企劃財政部長官洪楠基討論日本加強管制上述原料出口南韓一事。（編輯：周永捷）1080707