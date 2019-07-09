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雅茗-KY漢來業績強 6月營收登同期高

最新更新：2019/07/09 09:33

（中央社記者江明晏台北9日電）雅茗-KY、漢來美食6月、單季、上半年營收均創同期新高，雅茗-KY旗下快樂檸檬6月新開店數直衝51家，漢來受惠展店及舊店改裝效應，帶動業績攀升。

雅茗-KY受惠夏季飲品需求增溫，主力茶飲品牌「快樂檸檬」在中國及海外全球展店高速成長，6月合併營收達新台幣1.84億元，較去年同期成長5.93%，第2季合併營收5.55億元、年增4.32%，累計今年上半年營收達11.05億元，並較去年同期成長4.46%，單月、單季及上半年合併營收皆創歷年同期新高。

展望後市，雅茗-KY指出，第3季是傳統茶飲旺季，雅茗-KY「快樂檸檬」今年除在中國市場展現強大的展店速度與效率，同時與「大白兔」、廈門網吧，以及阿里巴巴旗下「天貓超市」策略結盟異業合作。

「快樂檸檬」今年全力衝刺日本、東協與中東市場，法人預估，雅茗-KY今年第3季業績可望延續上半年火熱，「快樂檸檬」今年首季新開店數63家，創歷年來同期開店的新高，6月單月「快樂檸檬」新開店數直衝51家，大幅超越去年同期的21家，更創近5年半以來單月開店新高，上半年總計新開店數159家，較去年同期的94家，成長達69.1%。

漢來美食6月營收3.10億元，淡月不淡，略高於有母親節加持的5月3.08億元，較去年6月的2.75億元增加12.64%；第2季營收為8.68億元，較去年同期的8.12億元增加6.82%；上半年累計營收為18.98億元，較去年同期17.65億元增加1.33億元、成長7.53%，單月、第2季及上半年累計營收均創歷年同期新高。

漢來指出，今年的第2季淡季不淡，主因除了來自於品牌展店效應，還有就是舊店的改裝升級吸引顧客回籠，帶動業績向上攀升。

漢來美食總經理林淑婷表示，餐飲消費是最容易受到景氣影響的行業，加上消費者容易喜新厭舊，所以要維持競爭力，不斷創新升級。漢來海港創始店高雄漢來店在去年12月完成改裝後，半年來一直維持滿座。循此成功模式，台中廣三SOGO店也在今年5月完成改裝升級，再度拉高營運績效。（編輯：趙蔚蘭）1080709

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