5G投資有壓力 台灣大股價暫陷貼息

（中央社記者江明晏台北9日電）台灣大哥大今天除息，每股配發現金約5.55元，開盤參考價116.5元，但受大盤震盪、外資放暑假、5G年底競標與建設費用龐大等多重壓力影響，股價下跌3%，至113元，暫陷貼息。

台灣大每股配發現金約5.55元，今天除息，開盤參考價116.5元，但台股今天震盪走低，加上外資放暑假，以及市場擔憂年底即將展開的5G競標與後續建設費用，將增加龐大支出，造成電信產業沉重壓力，今天股價開低震盪，盤中跌幅約3%，低至113元，股價暫時陷入貼息。

台灣大哥大董事長蔡明忠先前坦言，5G頻譜即將標售，雖然5G商用進程有挑戰，因為還看不到5G如何廣泛應用，掌握新應用服務的契機，將會是下一階段的最重要挑戰。

台灣大在多角化經營的綜效與成本費用的有效控管下，營業活動產生的現金流入穩定，自由現金流量成長，去年台灣大合併總營收新台幣1187億元，稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)為317億元，稅後純益為136億元，每股盈餘5.01元達成年度財測目標，台灣大也連續7年摘下電信業每股盈餘之冠。

台灣大總經理林之晨表示，5G的建設投資金額預估是4G的3倍以上，而且基地台設備的費用大部分也都是被國外業者賺走，期望5G競標不要是「軍火戰」，但如果「價位合理」，台灣大會盡量拿滿100MHz的頻譜。

台灣大是電信三雄中第一檔除息個股，遠傳、中華電 將依序在7月16日、7月25日除息，市場將持續關注。（編輯：郭萍英）1080709