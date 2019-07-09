佈局汽車駕駛輔助系統 應華1.88億收購日企

（中央社記者韓婷婷台北9日電）應華精密董事會今天通過以6.5億日圓（約新台幣1.88億元）收購日本Sol-plus株式會社100%股權，佈局汽車電子先進駕駛輔助系統（ADAS）。

應華精密表示，預計7月19日完成簽約，並以8月30日為股權交割日。日本Sol-plus株式會社旗下擁有日本及泰國2家工廠，去年營收約40億日圓左右，主力產品為以車用電子零件組件為主，包括ADAS用汽車雷達及汽車影音用設備等客戶，多為日本一線車用影音及電子大廠，且生產基地貼近泰國日系汽車工廠，擁有就近供應優勢。目前已與日本車廠進行電動車馬達模組輕量化開發。

應華精密表示，收購日本Sol-plus主要著眼於以日系電動車為主要發展策略，泰國為日系車廠於東南亞地區重要生產據點；再加上美中貿易戰持續的不確定因素，積極增加拓展中國大陸以外生產據點，以迎合客戶需求。

應華精密副董事長董俊毅表示，這是在2015年收購汽車電動車機構件的日本第一化成後，再次收購日本公司。重心從原有金屬加工事業持續轉往汽車零組件及其他非手機產品領域。

董俊毅表示，在收購sol-plus後，應華精密將有台灣、日本、越南、泰國及馬來西亞等工廠來服務日本的汽車客戶。目前車用零組件產品包括電子煞車的系統、電動車用感測器外，也將跨入汽車金屬零件，預計明年初將開始出貨。

董俊毅表示，下半年將著重於捷邦國際、第一化成與Sol-plus整合，並期待明年能在事業整合後產生另一個獲利的高峰，為股東帶來更大的利益。內部已計劃將在大陸華南地區的5個工廠整合到一個廠區，預計1年可以省下新台幣1.5至2億元費用。

展望未來，董俊毅指出，應華朝向日本電動汽車零組件發展的方向非常明確，但今年有可能因設備上的調整及各廠整合時產生額外的費用影響部分的獲利，不過有信心明年將脫胎換骨，搭配電動汽車的快速成長，希望能成為日本一線電動汽車廠的專業零組件廠商。（編輯：鄭雪文）1080709