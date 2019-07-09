持有上市櫃股權逾10% 未來改由資訊觀測站揭露

（中央社記者劉姵呈台北9日電）金管會今天公布，持有上市櫃公司股權超過10%須申報公告，為讓投資人更容易查詢，將從以往的在報紙上刊登，改為統一在公開資訊觀測站公告，草案將預告60天，預計第4季上路。

金融監督管理委員會配合今年4月修正通過的證券交易法，將修正「證券交易法第43條之1第1項取得股份申報辦法」草案，修改上市櫃公司持股超過10%須公告規定，預期近日對外預告，草案將預告60天，預計最快第4季上路。

根據證交法第43條之1第1項規定，任何人單獨或與他人共同取得任一公開發行公司持股超過10%，應於取得後10天內，向主管機關申報其取得股份的目的、資金來源及規定應行申報事項。金管會證期局副局長張振山表示，原本規定持股超過10%要在報紙公告，新規定將改為統一在公開資訊觀測站上公告，達到資訊公開及節能減碳效果。

張振山說，過去用登報紙的方式，投資人未訂那家報紙的話，比較不容易看到，未來統一公告到公開資訊觀測站，對投資人來說比較容易查詢。

張振山說明，取得人為公開發行公司者，應依規定在公開資訊觀測站公告；取得人如果是非公開發行公司，應由取得人在期限內，將應申報事項送達被取得股份的公司代為公告。

若公開發行公司不代為公告，違反證交法第43條之1規定，將處以新台幣1萬至3萬元違約金，重大過失情節則處以5萬至100萬元違約金；非公開發行公司若不提供資料給公開發行公司，違反證交法第178條規定，則處以24萬至480萬元違約金。

以近期上市櫃公司爆發經營權之爭的大同公司為例，非公發公司的市場派若取得大同公司股權超過10%，就要請大同代為公告，但如果大同不代為公告，證交所可處分公司，並另外開臨時密碼由市場派到公開資訊觀測站輸入資訊公告。（編輯：林孟汝）1080709