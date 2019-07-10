科技股走強 台股重返月線

（中央社記者韓婷婷台北10日電）媒體報導，美國宣布將豁免110項中國輸美產品關稅；美國科技股止跌，台股開高震盪，站回月線10722點，只不過量能預估仍未超越千億元，多頭追價意願不強。

截至10時30分，加權股價指數上漲47.16點、為10748點，成交值新台幣432億元，台股今天在電子股帶動下，出現本週以來首日漲勢，大立光大漲超過3.5%、台積電漲幅也在1%以上。比特幣近來大漲也帶動相關個股強彈，撼訊漲停，散熱及被動元件也受到激勵。

媒體報導，川普政府宣布將豁免中國110項輸美產品關稅，包括醫療設備及電子元件等產品；這些關稅豁免將針對去年7月6日，美國對中國價值340億美元進口產品所施加的25%關稅。

分析師表示，近期國際股市受到美國降息預期降低、日韓貿易爭端影響震盪，台股也呈現量縮回檔走勢，就技術面而言，台股尚未跌破前波低點10645點，短線頭部並未確認，若多頭可隨即上攻，指數還有向上挑戰高點的契機，成交量是否放大是關鍵指標。

分析師指出，大立光11日法說會釋出訊息攸關下半年電子股旺季是否如期浮現，尤其美中貿易戰在川習會後逐步轉趨和緩，不過仍有諸多不確定因素，美國利率政策、日韓貿易爭端等變數都未塵埃落定，短線資金輪動快速，也讓市場如驚弓之鳥。

此外，法人表示，外資近期對台股態度偏向保守，在台指期未平倉淨多單不到4萬口，7月以來在現貨市場也賣超超過150億元，外資尚未回頭連續買超前，台股內資控盤氣氛濃厚，中小型股可望較有表現空間。（編輯：張均懋）1080710