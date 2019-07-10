更多編輯台推薦新聞：
蔡總統訪Dcard 首次秀倫敦政經學院博士學位證書
政治

蔡總統訪Dcard 首次秀倫敦政經學院博士學位證書

收集10萬隻白蟻 興大發現白蟻真菌共生關鍵
生活

收集10萬隻白蟻 興大發現白蟻真菌共生關鍵

早安世界》美售台地表最強M1A2T戰車 國軍反登陸戰力全面升級
早報

早安世界》美售台地表最強M1A2T戰車 國軍反登陸戰力全面升級

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

新船型效益顯現 東哥6月營收創新高

最新更新：2019/07/10 15:31

（中央社記者潘智義台北10日電）台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇公布6月合併營收新台幣13.5億元，創單月歷史新高，較5月大增514%，並較去年同期成長233%；1至6月營收19.7億元，較去年同期成長25%。

東哥表示，因產業特性，營收及獲利受交船時程影響，波動較為明顯。上半年因船展成效遞延發酵，加上去年推出新船型受市場青睞，在雙重效益帶動下，6月營收創單月新高紀錄。目前累計在手訂單金額已近歷史高峰，訂單交期已排至2020年，預計今年交船數量將超越去年14艘總銷售量，全年業績可望成長。

東哥指出，過去的主力船型為70英尺以上大型遊艇，為滿足不同客戶需求，近來逐步調整產品組合，不但增加代理小尺寸遊艇，今年自有品牌已推出45英尺外掛機遊艇，84英尺新款遊艇規劃年底亮相，且明後年皆有多款新尺型遊艇將陸續問市，滿足不同客層需求。

東哥表示，上半年已參加美國邁阿密、棕櫚灘及澳洲黃金海岸等多個遊艇展，帶來可觀效益；未來仍將持續參加各大國際遊艇展，包括9月將參加歐洲坎城、摩納哥國際遊艇展、11月美國羅德岱堡國際遊艇展等大展，以及各地區域性船展。（編輯：鄭雪文）1080710

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報