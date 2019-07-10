管制出口 日媒：南韓有不當出口案例

（中央社記者楊明珠東京10日專電）日本富士台新聞網（FNN）報導，獨家取得南韓政府的資訊顯示，過去4年間，南韓有不當出口可能轉為武器的戰略物資的案例。

日本富士台新聞網取得南韓政府的資訊顯示，2015年至2019年3月為止，從南韓不當外流的戰略物資案例有156件。

除了北韓領導人金正恩的胞兄金正男遭暗殺所使用神經性毒劑VX的原料從南韓不當流至馬來西亞之外，這次日本撤銷對南韓出口優惠措施的氟化氫（hydrogen fluoride），南韓曾不當出口到阿拉伯聯合大公國（UAE）等國家。

聯合國安理會北韓制裁委員會專家小組前成員古川勝久表示，有關大規模殺傷性武器（WMD）管制品違反出口規則的事件曾被舉發，但南韓政府至今都沒公布，這點令人感到很驚訝。

古川表示，僅就這些資訊來看，日本很難將南韓納入「白名單國家」。

日本對可用於生產大規模殺傷性武器的多用途產品採取出口管制，但對於不存在安全隱憂的國家制定了「白名單國家」（目前有27國），對這些國家出口相關產品可以不用經過另行審查。

日本產經新聞日前報導，日本政府計畫24日之前召開公共聽證會，8月將以修改政令（實行條例）的方式，將南韓從「白名單國家」除名。

日本政府上週決定加強管制3項電子原料出口南韓，南韓政府昨天提請世界貿易組織（WTO）將日本對南韓管制半導體原料出口一事列入WTO貨物貿易理事會會議的議題。韓方表示，日本的舉措違反自由貿易的原則，敦促日本撤銷管制措施。

日本官房副長官野上浩太郎今天上午表示，這次日本採取的舉措是在WTO認可的範圍內，基於安全保障的目的，針對出口管制制度進行調整，並沒有違反WTO的原則，不考慮撤銷管制措施。

對於南韓不當出口戰略物資一事，野上說：「知道南韓有一些沒適當做好出口管理的案例，這令人擔憂。至於個別的案例，不便回答。」

日本電視台新聞網（NNN）報導，對於南韓政府呼籲日本政府進行協商一事，日本政府不打算與韓方協商，但快的話，本週之內會向韓方說明這次加強管制措施的正當性。（編輯：馮昭）1080710