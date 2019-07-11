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機器人理財上路2年規模僅6億 至今無新開辦業者

最新更新：2019/07/11 19:35

（中央社記者劉姵呈台北11日電）金管會今天公布，截至今年6月底，機器人理財開辦2年資產規模僅新台幣6.07億元，也無新的開辦業者；金管會強調，業者需要時間開發系統，國人也需要時間熟悉。

金融監督管理委員會證券期貨局公布，統計至今年6月底，從事機器人理財的顧問服務，分別有野村投信、復華投信、瀚亞投信、群益投信、富蘭克林投顧及王道銀行共6家業者；總計資產規模為6.07億元，參與人數為2萬3198人。

對於機器人理財又稱「自動化投資顧問業務」自2017年6月開辦至今，是否不受國人青睞導致規模偏小。金管會證期局副局長張振山表示，這項業務是新的技術，目前為開辦初期階段，業者需要時間開發系統，國人也需要時間熟悉。另外，機器人理財在國外是以倍數成長，金管會仍看好此服務在台灣發展。

另外，針對未來是否有新的業者加入。張振山指出，過去有業者要來申請，包括大拇哥、商智、機智投顧3家，但至今也都尚未開業，停留在這6家，可能是因為投顧業者是純顧問公司，不像投信有自己的商品，投顧業者需要要找外面的人合作，比較花時間。

「機器人理財」為透過網路線上互動，且「全無」或「極少」人工服務，而提供客戶投資組合建議的理財顧問服務；此屬於AI人工智慧的自動化投資技術，並非有一隻真實的機器人、面對面幫民眾理財。（編輯：楊凱翔）1080711

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