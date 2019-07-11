嚇阻販賣私菸酒 罰鍰上限擬提高到千萬

（中央社記者吳佳蓉台北11日電）財政部今天預告菸酒管理法修正草案，擬將販賣、運輸私菸及私酒罰鍰上限，由現行新台幣600萬元提高至1000萬元，提升對大型走私案件的嚇阻力，並擴大海上查緝對象及範圍。

財政部國庫署今天預告菸酒管理法修正草案，預告期至9月8日結束，之後將視各界意見研議是否修正，再送行政院核定、立法院修法後上路；本次主要有3大修正重點。

第1，現行販賣、運輸、 轉讓私菸私酒，或因意圖販賣、運輸、 轉讓而陳列或貯放私菸、 私酒，依法將處3萬元以上、50萬元以下罰鍰；對查獲私菸絲酒價值逾50萬的大案，可進一步處1倍以上、5倍以下罰鍰，不過最高以600萬元為限。

國庫署表示，為了有效遏阻不法行為，加強對大型走私案案件的嚇阻力，因此擬將罰鍰上限提高至1000萬元。

第2，現行菸酒管理法中的海上私菸私酒查緝對象，主要限於本國籍漁船，不過海巡署反映，實際上有很多走私集團會以轉換漁船國籍的方式來規避查緝，也常見走私船在公海以母船載運私菸，再交由子船接駁輸入，但查緝人員卻受限領海（12海里）限制，無法查緝。

國庫署說，為協助提升查緝效能，因此擬將「國人投資經營的非我國籍漁船」也納入規範，並參考海關緝私條例，將查緝範圍由現行12海里擴大為24海里，在24海里內不論漁船國籍，只要有載運非屬自用且超量的菸酒情事，都可登船查緝。

第3，新增規範，要求菸製造業者、進口業者及販賣業者，銷售菸品時開立統一發票，且要載明規格化的菸品品名以及焦油含量，後續也將輔導分階段導入電子發票。未依規定者，可處3萬元以上、50萬元以下罰鍰，並要限期改正，屆期未改善將按次處罰，情節重大者可廢止其設立許可。（編輯：林沂鋒）1080711