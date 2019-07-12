釋股案 121張華航認購1張台灣虎航股票

（中央社記者韋樞台北12日電）低成本航空台灣虎航預計明年第4季上市，目前辦理釋股，華航及子公司華信航空公告，將以認購股數達1仟股以上者始有參與認購權利，華航股東須有121張多才能認購1張台灣虎航股票。

華航董事會通過，旗下最賺錢的低成本航空台灣虎航上市案第1波釋股價格訂為每股新台幣41元，預計釋股額度約18.45億元。台灣虎航預計今年12月登錄興櫃，明年第2季申請上市，明年第4季掛牌上市；華航及所有子公司持股虎航的股份必須在70%以下，華航以釋股和現金增資方式降低持股比例。

華航今年股東會決議通過釋出華航持有的台灣虎航股權，由華航全體股東依認股基準日按持股比例認購，華航股東放棄認購的股份或認購不足部分，授權董事長洽特定人認購。

華航今天公告，考量釋股後台虎股權結構規劃、專業機構代辦公費及華航公司原始股東投資意願，擬以「得認購股數達1仟股(含)以上者始有參與認購權利」作為本次釋股華航公司原始股東的認購機制。依華航目前流通在外股數(54億2098萬4000股)計算，華航股東每仟股可認購虎航8.25118551股，因此股東需持有121張又194.705753股始有參與認購權利。

而華航的另一家子公司華信航空依同樣機制認購台灣虎航的股票。依華信航空目前流通在外股數(2億18萬2500股)計算，華信股東每仟股可認購虎航22.47948746股，華信股東需持有44張又485股華信股票始有參與認購權利。（編輯：林沂鋒）1080712