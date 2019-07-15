暑假出國旅遊 業者提醒旅平險3大保障

（中央社記者劉姵呈台北15日電）暑期長假適合家族旅遊、畢業旅行或與好友相約出國，產險業者提醒，安排旅遊行程的同時也應留意保險是否有買完整，包括意外醫療、急難救援與班機誤點等3大保障。

暑期長假是安排旅遊最好的時機，產險業者提醒，旅平險有3大保障不能省，包括意外醫療、急難救援與班機誤點，最晚可於出發前1小時為自己與家人投保，為旅遊全程可能發生的意外傷害、行程延誤或行李損壞的風險備齊轉嫁措施。

首先，旅平險涵蓋意外醫療與傷害的保障；富邦產險建議，若旅遊地區屬日、歐、美、加等醫療水準偏高的國家，建議在旅平險中的「意外傷害醫療」與「海外突發疾病」選擇新台幣100萬元以上的保障，並依旅遊活動的性質調整醫療額度，降低海外醫療負擔，同時也可將「海外緊急救援費用保險」納入規畫。

再者，旅遊到達目的地後最難避免的就是一些突發狀況，有的旅平險或投保其他旅行綜合險會包含「急難救援費用」或是「個人賠償責任」，提供定額或是限額的給付。

最後，若擔心因班機誤點、因颱風（天災）或罷工導致班機取消，使後續行程延誤，或是發生行李損失或是行李遭摔壞等情形，一旦達到理賠門檻，建議出發前要投保旅遊不便險，將損失轉嫁給保險公司。

以富邦快樂旅平卡的「行程延誤補償保險（選擇型）」為例，當遇到班機延誤達4小時即給付定額5000元，延誤達6小時以上則可選擇定額5000元或實支實付上限2.5萬元。此外，若航空公司於出發前提前告知航班取消或延誤，只要保戶繼續回復原預定行程並且延誤達上述約定時數，也符合申請理賠的要件。（編輯：張均懋）1080715