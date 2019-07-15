最貴小豪宅首見賠售 大虧238萬轉手

（中央社記者韋樞台北15日電）位於台北市大安區全市最貴的小豪宅今年首見賠售238萬元的案例，為這棟社區第1戶賠售。房仲表示，大安區豪宅多半有學區設籍優勢，此戶屋主持有6年，估計已滿足設籍入學需求而賠售。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，這棟小豪宅社區是師大附中學區的套房，其中8樓10坪大的套房，2013年曾以總價新台幣1688萬元，單價約166.6萬元創下北市最貴套房紀錄，不過在屋主持有6年後，今年以1450萬元脫手，賠售238萬元，跌幅14%，成為這棟社區第1戶賠售案例，其餘3筆均有小賺。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，大安區的高價套房多半有學區設籍的優勢，因此吸引很多高資產父母為了學籍而置產，即使出租收益不高也在所不惜。購入時間點和價格影響賺賠，此戶當初入手是2013年的房市多頭期，又是最高單價，面臨目前房價下修，轉手很難創新高價，估計應已滿足設籍入學需求而出售。

台灣房屋信義光復旗艦店經理劉佶諭表示，學區卡位競爭激烈，以師大附中國中部為例，一個年級扣除音樂班，僅6個普通班，排除特殊保留名額，剩約150人開放給學區內具權狀設籍者，以設籍時間早晚為入學排序，因此建議入學前至少提早4年設籍較為安全。

張旭嵐分析，房價盤整後，精華區小套房的租金投報收益相對提升，因此學區宅同時具有設籍和精華地段出租的雙重優勢，價格下修後也增加購買意願，吸引置產族逢低進場。 （編輯：鄭雪文）1080715