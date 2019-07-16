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社會新鮮人月花2000元 保障投資雙管齊下

最新更新：2019/07/16 11:22

（中央社記者劉姵呈台北16日電）社會新鮮人時間跟精力都花在工作及在職學習上，對於理財與保險幾乎無暇規畫。保險專家建議，利用變額萬能壽險分期繳每月只需新台幣2000元，享有身故保障，投資還有專家代操。

據勞動部2019年1月底「大學畢業生全時工作薪資統計」，畢業後總年資1年以下，薪資未滿4萬元的人占將近7成；大多數的社會新鮮人時間跟精力都花在工作及在職學習上，對於理財與保險幾乎無暇規畫，保險專家建議，利用變額萬能壽險，社會新鮮人每月最低2000元就能買到高保障，另外也提供主、被動投資的共同基金與ETF外，還有專家代操的「全委帳戶」，對於將時間跟精力都花在工作及在職學習上的年輕人來說，保障與投資可雙管齊下。

富邦人壽說明，分期繳費的特性即是善用時間，透過定期定額將投資風險分散，對於社會新鮮人距離退休可能還有30、40年來說，是最好累積資產的方法。除月繳外，還有季繳、半年繳和年繳，對於領有績效獎金或年終獎金的人，也提供彈性繳費，可以隨時投入資產累積的計畫。

以25歲的男性為例，月收入3萬，每月提撥新台幣3000元，便能買到360萬的保險額度，若以報酬率5%來試算，持續繳費到60歲，保單價值約230萬，同時還能享有360萬的身故保障，投資型保單除了壽險保障以外，有些還能附加意外、醫療、住院等附約。

另外，這類型保單投資標的包含主動式管理的共同基金、被動式管理的ETF，還有專家代操的全委帳戶。共同基金與ETF適合自主性高，喜歡自己投資配置的保戶；若沒時間理財，也可以選擇專家代操的全委帳戶。

不過專家也提醒，在投保投資型保單時需特別留意，第一是投資型保單由保戶自負盈虧，不保證獲利；第二，是為維持保單效力，保戶除持續繳費外，也須注意帳戶價值是否足以支應保單費用；第三，新台幣投保的投資型保單，若選擇外幣計價的基金，須自行承擔匯率風險。（編輯：林興盟）1080716

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