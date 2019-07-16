新加坡電信商無框行動登台 拚差異化服務

（中央社記者江明晏台北16日電）台灣電信市場競爭激烈，新加坡電信商Circles.Life進軍台灣，勢必得端出更多差異化服務，業者強調，下階段將推當日吃到飽等彈性調整，與異業合作加值服務，但目前暫無時間表。

新加坡電信商Circles.Life（無框行動）以二類電信身分進軍台灣市場逾一個月，主要訴求不綁約，但不打價格戰，基本方案月付新台幣450元，可享18GB流量，加200元吃到飽。

Circles.Life（無框行動）台灣區總經理許鈞程強調，6月登台至今，網站有百萬人次光顧，消費者有80%透過網站申辦，20%則是透過快閃店。其中68%用戶選擇吃到飽方案，40%的用戶是25到30歲的青年族群。

但目前申辦用戶數多少，Circles.Life（無框行動）不願透露，東亞區總裁林偉文表示，Circles.Life在新加坡不到3年就有5%的市占率，台灣人口超過2300萬，看好會繼續跟著一類電信的夥伴一起成長。

無框行動已在台灣成立星圓通訊公司，主要股東包括紅杉資本印度、美國矽谷創投等，除了在新加坡電信市場站穩腳步，台灣則是第一個海外市場，後續也將進軍澳洲和東北亞等市場。

台灣電信市場競爭激烈，資費已殺到見骨，先前的499之亂轟動全台，近期電信業者也推出各式資費，包括亞太電信推出限量萬名99元每月上網5GB、LINE MOBILE祭出299方案限時快閃加碼活動，享LINE Points雙倍送；台灣之星則推月租144上網「吃很飽」資費方案。林偉文今天則重申無框行動不打價格戰。

至於與其他電信業者有何差異與創新性，無框行動強調，除了不綁約，下一階段還會做「當天吃到飽」或是「通話打到飽」的彈性調整，而在足夠經濟規模用戶的基礎上，將提供與餐廳、旅行社、保險等異業合作的加值服務，不過何時推出暫無時間表，至於會推出哪一類服務，也和目前用戶在網站上的瀏覽喜好有關。

此外，無框行動是二類電信業者，消息指出，中華電信是其網路合作對象；林偉文強調與一類電信夥伴的簽約時間很長，但究竟多長，是屬於商業機密，不方便透露。至於無框行動先前上演廣告抄襲疑雲，許鈞程說明，這部分屬於代理商與設計師的問題，目前已進入司法程序。（編輯：李信寬）1080716