洗錢防制新法上路2週年 人肉運鈔機現象不再

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）洗錢防制新法上路滿2週年，財政部統計，受違規超量攜帶新台幣罰則由退運改為沒收後，過去一人夾帶逾千萬新台幣出入境的「人肉運鈔車」現象及再犯案件均降為0件，遏阻效果明顯。

洗錢防制新法2017年6月28日上路，配合新制，海關也由當時起，擴大並強化對旅客出入境攜帶貨幣及洗錢之虞物品的管制。旅客違規攜帶逾新台幣10萬元，罰則由退運改為沒收：同時，攜帶鑽石、白金等有洗錢防制之虞物品，若屬非自用且價值逾50萬元又未申報，將就超過50萬元部分，處以罰鍰。

財政部關務署統計，新制上路2年內（2017年6月28日至2019年6月30日），主動申報超量貨幣、物品的案件共9萬2209件，平均每月申報3842件，比新制上路前年增26.8%；在海關加強宣導、查緝下，旅客主動誠實申報意識提升。

至於未申報及申報不實案件，新制上路內2年共查獲388件，比新制上路前2年大幅增加67.24%；其中以違規超量攜帶現鈔件數最多，高達372件。

關務署指出，新制上路後，因違規攜帶新台幣罰則趨嚴，查獲案件由原先的每年平均60件降為47件，一人攜帶千萬以上新台幣闖關的案件也降為0件，過去不時會出現的「人肉運鈔車」情形明顯改善，進而可打擊地下匯兌現象。

不過，相對違規超量攜帶人民幣的件數在新制上路後2年間大增3.8倍。關務署分析，一方面可能與近年中國大陸加強外匯管制，資金匯出不易有關，另一方面可能是因應防疫非洲豬瘟，海關加強對中國大陸入境旅客查緝所致。

另一方面，在郵包部分也有零星違規寄送超量現鈔及洗錢之虞物品的情形。新制上路2年內，共查到4起以郵包寄送金條的案件，寄送品名謊稱為五金，但實為黃金金條，由同一人寄送4個包裹到日本各處，推測是要寄送至日本販賣套利，最終遭罰鍰300多萬元。

以郵包寄送現鈔的案件則查獲1起，謊稱寄送衣服，但實際上是寄了40萬元新台幣現鈔到馬來西亞，最終，超額攜帶部分（10萬元以上）全遭海關沒收，上繳國庫。（編輯：林孟汝）1080716