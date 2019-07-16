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台數科明暫停交易 傳併購新永安大揚

最新更新：2019/07/16 20:41

（中央社記者江明晏台北16日電）有線電視業者台數科因重大訊息待公布，17日暫停交易，市場傳出，台數科將從大股東凱月手中收購嘉南地區有線電視系統業者大揚及新永安，進一步擴張版圖。

台數科今天公告，因有重大訊息待公布，經台灣證券交易所同意17日將暫停交易。市場猜測，台數科擬自大股東凱月手中收購嘉南地區有線電視系統業者大揚及新永安，但台數科發言窗口對此回應，暫時無法說明狀況，以明天重大訊息為主。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）的用戶數資料公布，台數科勢力版圖早已納入新永安和大揚，原先台灣佳光電訊、大屯、中投、佳聯等4業者，約有28萬用戶數，若加上新永安約14萬用戶、大揚3.8萬用戶數，合計達46.6萬用戶數，市場占有率逾9%。

有線電視業者近年來面臨跨區經營競爭、OTT浪潮來襲等多重挑戰，擴張版圖並積極轉型已刻不容緩，台數科深耕中台灣20多年，市場人士認為，台數科進一步整合大股東資源，有助於發揮綜效。

台數科今年5月由原副董事長兼執行長廖紫岑接任董事長一職，積極往有線電視升級目標邁進，廖紫岑表示，改變已刻不容緩，現有的光纖網路未來將往電信發展、有線電視朝OTT網路電視邁進、而內容產業則是希望能併購再成長，並結合物聯網（IoT）的運用，全面開啟集團營運新頁。

台數科6月才宣布與LINE TV影音平台獨家合作，讓LINE TV正式上架到台數科的智慧電視盒「哈TV+」，這也是LINE TV在亞洲地區首度跟有線電視業者合作。廖紫岑先前也表示，數位匯流時代，有線電視與OTT產業匯流，已是趨勢。（編輯：林孟汝）1080716

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