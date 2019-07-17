亞洲生技大會24日登場 16年來首度台美合辦

（中央社記者韓婷婷台北17日電）亞洲生技產業盛事「2019 BIO Asia-Taiwan亞洲生技大會」將在24日登場，600家廠商參展，1700攤位，25國代表參與論壇，18國家館參與，展覽、論壇參與均創新高。

亞洲生技大會將於7月24日起至28日於南港展覽館登場，由全球BIO(生物技術創新組織)及台灣生物產業協會共同籌辦，今年大會內容包括：亞洲生技論壇、亞洲生技大展、一對一商機媒合會、公司展望說明會、主題研討會等5大活動。

今年亞洲生技大會是16年來首度台美合辦的生技盛會，今天舉辦展前記者會，特別邀請各國家館代表出席，亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙表示，希望藉由此類平台創造新一波國際合作商機，讓生技醫療產業成為亞洲下一波成長的主要動力。

李鍾熙表示，今年大會創許多紀錄，歷經16年的努力，台灣一年一度的生技盛會從台灣生技大會晉階至亞洲生技大會，吸引更多國際廠商參與，也為台灣廠商創造更多與國際大廠媒合機會。

科技部長陳良基透過影片表示，台灣歷年來在國際生技大會屢創佳績，擁有厚實的生醫創新能量，今年在美國費城生技大會中表現突出，經過台灣各界多年來的努力，終於能與全國分享爭取到亞洲生技大會BIO Asia主辦權，並向世界大聲說出「台灣來了」。

首次來台的全球BIO總裁葛林伍德（James C. Greenwood）也將以「投資生物科技，帶動亞太成長」（Biotech as the Next Growth Engine for Asia）為題演講，預期將帶來新一波國際合作商機。

國際藥廠、醫材公司及醫學中心的參展也是另一重點，包括台灣中外製藥、奇異、羅氏、台灣默克（Merck ）、IQVIA、默沙東（MSD）、輝瑞、Johnson & Johnson、禮來、必帝、愛德華醫材等指標性跨國企業參展；醫學中心則有國泰、新光、榮總、北醫、國防醫、中山醫、中醫大附醫、慈濟等重點醫學中心參與。

在論壇部分共有超過80位國際級講者，包括哈佛大學醫學院教授卡普（Jeffery Karp）：曾被麻省理工學院的技術評論雜誌評選為世界頂級創新者，將以「邁向加速的醫療創新」為題，分享其多年的創新醫療技術開發經驗。跨界投資議題邀請來自矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）生命科學部門總監安德森（Katherine Andersen），分享在生技投資未來趨勢，人工智慧、大數據議題則有來自Amazon、NVIDIA、及Fujitsu、北醫等AI相關領域講者。

另外今年也特別邀請包括美國國立衛生研究院（NIH）、Harvard Medical School、MIT、中研院、生技中心、工研院等國內外研發機構專家擔任講者，吸引超過千人報名論壇及商機媒合，超過30%是國外參與者。

除了展覽與論壇，大會今年也與免疫醫學會、癌症醫學會、胰臟醫學會、細胞醫療協會、精準醫學學會、中華醫養健康總會等合辦主題研討會，探討細胞治療、免疫治療、精準醫療等突破性治療技術，以及全球胰臟癌治療趨勢及國際貿易戰下華人醫養產業商機焦點。（編輯：趙蔚蘭）1080717