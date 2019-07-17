錢櫃好樂迪結合案 公平會審議結果最遲8月底出爐

（中央社記者潘姿羽台北17日電）KTV兩大龍頭錢櫃和好樂迪結合案結果最遲於8月底前出爐，公平會表示，已舉辦座談會，了解利益相關人的看法，而整體經濟利益是否大於限制競爭的不利益，仍是結合案通過與否的關鍵原則。

國內KTV兩大龍頭好樂迪和錢櫃今年2月22日正式宣布合併，將由錢櫃以新台幣67.34億元收購好樂迪，不過，這件商業聯姻不見得能順利成功，過去好樂迪與錢櫃也曾申請結合，但遭公平交易委員會3度禁止，並2次開罰。

有媒體指出，公平會先前立場都是禁止，若這次結合案通過，必須要有充足理由，否則難以讓社會大眾信服。

公平會對此表示，全案尚在審查中，將於8月底前對外說明結果；截至目前，已召集專家學者、利益關係人舉辦座談會，接下來會衡酌對整體經濟的利益，以及限制競爭的不利益，兩相權衡之後做出結論。

相關官員則指出，結合後的市場變化，主要考量業者的市占率提升，對於市場的影響程度為何，會不會導致市場過於集中、不利新進業者參與等問題，如果結合案限制競爭的不利益大於整體經濟利益，委員的態度就會趨於保守。（編輯：楊玫寧）1080717