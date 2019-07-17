鄧振中：台灣加入國際經貿組織 面臨中國打壓

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）行政院政務委員鄧振中今天表示，台灣加入國際經貿組織，卻面臨多重困難。不過，「相信絕對能克服」，各國也一定期盼開放、民主的台灣加入。

工商界多次疾呼政府應加強對外經貿關係，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），以及和主要貿易國簽訂自由貿易協定（FTA）等。

三三企業交流會今天舉行7月例會，並邀請行政院政務委員鄧振中以「國際經濟情勢」專題演講。會後進行問答時指出，台灣政府積極加入國際經貿組織；不過，面臨不少困難，其中包含了中國對台打壓。

儘管加入經貿組織困難重重，他表示，「這些絕對可以克服」，台灣資金充沛，加上是民主開放國家，各國一定也期盼台灣加入經貿組織。

他說，台灣過去在墨西哥、智利等地耕耘不夠，希望集結政府與企業力量，讓他們知道台灣企業有很多優秀企業家、生產能力以及產品。

另外，鄧振中表示，受到全球景氣走緩，加上美中貿易戰恐讓企業不敢投資；因此，政府端出政策刺激內需，例如前瞻計畫，期盼藉此恢復原有經濟成長率，抵銷出口減少資金。

鄧振中指出，行政院長蘇貞昌將經濟視為優先項目，也是蘇貞昌心中極為重要的事，力拚台灣經濟持續成長，在政府多箭齊發下，希望能有成效。

他說，如果政府有需加強的部分，希望工商界提出建言，「三三會的意見就很重要」。（編輯：蘇志宗）1080717