搶清真市場投資期至少3年 商研院助攻拚加速

（中央社記者廖禹揚台北19日電）商研院董事長許添財今天表示，台灣業者前進清真市場，至少要3年才能見到投資回收，因此商研院扮演橋梁角色，協助業者規劃整體方案，降低風險、縮短投資期。

財團法人商業發展研究院今天舉辦台馬印清真產業發展與交流論壇，許添財致詞指出，數位經濟與清真市場是世界經貿兩大趨勢，其中清真市場因規模大、成長快，加上需要特殊的清真認證，目前供不應求，是台灣業者很大的機會、也是很大的挑戰。

許添財受訪表示，不只是目前熟知的化妝品、加工品、藥品需要通過清真認證，旅行、物流等都需要，市場擴及各行各業，若以現在的基礎去打清真市場，銷售占比相當低，若要擴大就必須投資，且要有至少3年無法馬上回收的心理準備。

許添財指出，有些廠商為符合清真認證，直接將經營幾十年的廠房打掉重蓋，但符合清真認證後，產品種類、數量便能快速發展，慢慢就能回收。

搶進清真市場的投資包括人才、技術、廠房設備等，布局並非一蹴可幾，許添財說，現在業者都是自己想辦法申請認證，比較容易被退件、或是花費較多時間，商研院引進資料、規範、相關人士等資源，為業者縮短摸索的時間，並降低風險、提高成功率，等待回收的時間也有望較3年更縮短。

此外，許添財也建議政府可以政策鼓勵，補助台灣人才赴印尼、馬來西亞等國取得清真品管師執照；同時也可開放深具清真概念的清真市場國家留學生到工廠實習，有助業者提升清真產線品質。（編輯：張均懋）1080719