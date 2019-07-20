美終止反傾銷調查 經部：助台特定雙腳鋼釘出口

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）美國19日公告「特定雙腳鋼釘」反傾銷調查產業損害調查初判結果，認定台灣輸美受調查產品數量屬微量，將終止對台調查。經濟部指出，這有助台灣產品持續出口美國。

美商認為外國「特定雙腳鋼釘」商品將損害美國國內產業，在今年6月向國際貿易委員會及商務部申請，要求對台灣、韓國、中國輸美的「特定雙腳鋼釘」展開反傾銷調查，主張台灣反傾銷稅率為47.6%，韓國為10.23%至14.25%，中國大陸則為119.37%至122.55%。

經濟部國際貿易局今天發布新聞稿表示，美國國際貿易委員會7月19日公告有關台灣、韓國及中國輸美「特定雙腳鋼釘」反傾銷調查產業損害調查初判結果，裁定台灣及韓國輸美受調查產品數量均屬微量，將終止對於台、韓調查。

依據美國法律有關微量規定，若單一受調國近一年輸美受調產品數量低於受調產品總進口量3%，美國應終止調查。

貿易局副局長劉威廉指出，根據美國海關2018年統計，美自全球進口受調產品金額為1.21億美元，其中自台灣進口特定雙腳鋼釘金額約510萬美元，占美國總進口4.20%，排名第4大進口來源；依重量來看，台灣為美國第3大進口來源，美共進口2006噸，占整體2.74%。

劉威廉說，美國海關統計台灣及韓國輸美數量均屬微量，台灣方面也強調，台輸美數量不多，且國內產能有限，對美國國內產業不會造成損害。

他表示，美國國際貿易委員會裁定終止對台調查，有助台灣產品持續出口美國。（編輯：楊玫寧）1080720