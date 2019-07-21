影音串流平台周邊商品賣到翻 想投資有竅門

（中央社記者韋樞台北21日電）影音串流平台業者今天在座談會中分析，投資影音串流平台須看現金流和「日均停留時長」；愛奇藝平台透露，靠著「延禧攻略」，耳環、指甲周邊商品賣到缺貨，確定「內容為王」時代來臨。

台灣互聯網非營利組織XChange今天在街口支付公司舉行「跨海追劇一鍵搞定，影音串流巨頭解密」座談。XChange表示，美國電影協會最新調查，全球影音串流訂閱人數已超越有線電視，較2017年大幅成長27%，大眾目光已不侷限在大螢幕；且影音串流平台業者宣布加碼投資自製節目，甚至連LINE TV也自製戲劇且獨家播放，顯見線上影視發展勢不可擋。

既然影音串流平台是未來的生活和影視娛樂趨勢，若想投資影音串流平台，究竟該從何下手，產業前景如何，KKBox經理黃嘉宏認為，必須深入觀察影音串流平台的未來潛力，通常來看，開發中國家才有錢有閒去不斷看這些影視內容，但偏偏東南亞最多人看的是免費的YOUTUBE，幾乎5成的東南亞年輕人都是這樣。

黃嘉宏表示，不同國家和地區對影音串流的接受度和使用方式都不同，例如日本每年影音串流增加的速度是2%到3%，相當慢速，這是個特殊的現象，所以要針對不同的地區有不同的行銷手法。

黃嘉宏說，投資人若想投資影音串流平台，其實最重要的是看財報中的「現金流」。因為平台業者每年都得借大筆錢去製作內容；還要看消費者訂購影音串流平台的費用，以及把影音當成IP去發展不同周邊商品的價值和進帳。

另外黃嘉宏強調，最不容易獲得的資訊是平台的「日均停留時長（每日停留在平台上的時間長度）」。這才是最重要的投資參考資訊。他分析，例如每個人每天醒著16小時中，究竟花多少時間在影音平台上，因為各家平台業者搶的是時間，只要消費者多花1分鐘在自家身上，就等於少花1分鐘在競爭對手身上，因此平台業者便可去談更好的網路費用價格，或開發更多周邊商品。

愛奇藝高級副總裁楊鳴表示，雖然他從前沒感受到內容是王，但過去5年在愛奇藝發現，若是從影音內容的角度來看，內容為王的時代已經來臨，例如大陸著名女演員范冰冰演一部戲的片酬高達人民幣上億元，確實不便宜，但問題是，平台業者向美國幾家大片商採購影片授權，只剩下派拉蒙和索尼會出售，後來影音串流平台業者深刻體認到仰賴版權採購來經營根本就是惡夢，因此各家平台都在加大自製內容，才能創造更大的獲利。

楊鳴指出，某大影音串流平台業者預計今年會投入90億到100億美元在自製各式節目，明年則會投入120億美元，因為明年會有更多影視平台會整合，所以必須更專注自家的內容。

他以自家愛奇藝為例，「日均停留時長」是3.5小時，上個月最新的訂閱人口有1億人。但是要如何讓更多消費者掏錢出來訂閱，重點就是要讓他們在這個平台上可以享受更新更好的內容和體驗、推薦，以及與其他品牌的合作，享有一定的折扣和優惠，所以要不斷的推陳出新，要讓消費者認同業者所推出的內容和服務，才會長期穩定的消費，而非付錢看一部2、3個月就結束的戲劇。

他透露，愛奇藝之前推出宮廷大戲「延禧攻略」，此戲的周邊商品眾多，根本不用去淘寶找，可以在愛奇藝上購買戲中看到的耳環、長指甲等，結果賣到大缺貨，顯見利用IP去拓展網購、遊戲、漫畫、小說、輕小說等各種各樣的變出現金的方式無奇不有。

他還說，愛奇藝正在利用AI（人工智慧）去預測並找出收視規律和習慣，在拍戲前或播出前分析這部戲劇會不會受歡迎，廣告收入如何，用AI深深植入每個過程當中，目前愛奇藝在開播前流量預測準度已超過8成；一部綜藝節目用到50台攝影機，導播無法在眾多影像中擷取要的畫面，但用AI來初剪可節省大量時間，留下最精彩的畫面供導播選擇，這是未來影音串流平台勢必會更精進之處。（編輯：李信寬）1080721