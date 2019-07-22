電子領漲 台股創波段新高收10944.53點

（中央社記者張建中台北22日電）台股開高走高，指數終場收在10944.53點，續創波段新高，電子類股指數漲逾1%，為盤面多頭指標。

加權指數今天收在10944.53點，漲71.34點，漲幅0.66%，成交值新台幣1172.74億元。

華為創辦人任正非看好今年智慧手機出貨量可望達2.7億支，激勵供應鏈台積電、大立光與鴻海股價同步走高。

其中，台積電股價收在264元，加計今年每股已配發的8元現金股息，台積電股價已達272元，創歷史新高價。

蘋果（Apple）傳出將積極導入Micro LED顯示器，也激勵晶電等發光二極體（LED）族群股價齊揚，晶電收漲5.6%。整體電子類股指數大漲1.14%，為盤面多頭指標。

聯電因中止子公司和艦晶片製造（蘇州）在中國上海證券交易所上市，股價表現相對疲軟，收在13.6元，跌0.2元，跌幅約1.45%。

傳統產業股今天漲跌互見，聚陽越南海陽省的部分廠房發生火警，將由其他成衣廠及代工廠生產支應，股價收在196元，跌1元，整體紡織類股指數收跌0.71%。橡膠與汽車類股指數更重挫逾1%，表現疲弱。

隨著波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）攀高，包括新興與裕民股價同步攀高，連帶帶動運輸類股指數漲0.68%，表現相對強勢。

分析師王兆立表示，台股籌碼中性偏多，短期指數可望震盪偏多，蓄勢挑戰11000點關卡，不過，仍將以個股表現為主。（編輯：郭萍英）1080722