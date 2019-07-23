威剛：記憶體合約價7月落底 第3季旺季可期

（中央社記者張建中新竹23日電）記憶體模組廠威剛看好動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）合約價，可望於7月落底，並樂觀預期第3季營收與獲利可展現旺季水準。

威剛認為，日韓兩國紛爭短期可能不易平息，在日本加強管制光阻劑等3項電子關鍵材料出口南韓下，全球記憶體供應鏈將面臨無法如期全產能量產運作的壓力，DRAM與NAND Flash價格將欲小不易。

因DRAM供應端僅存三星（Samsung）、SK海力士（Hynix）與美光（Micron）3大供應商，新增產出相對有限。需求端方面，大型資料中心庫存已降至合理水位，可望於第3季底重啟備貨，智慧手機與電腦需求也將回溫。

NAND Flash部分，下游通路庫存水位也偏低。威剛表示，DRAM與NAND Flash現貨價已同步在6月落底，預期合約價可望於7月跟進落底。

威剛透露，已搶在記憶體價格反彈前備妥適當庫存，可確保重要客戶不致面臨斷貨危機，業績也可望逐步發酵，第3季營運表現將明顯優於上半年，營收與獲利將可展現旺季水準。

瞄準全球電競市場高速成長，威剛積極擴大電競布局，旗下電競品牌XPG預計28日與美國職籃NBA台裔球星林書豪領軍的職業電競戰隊J.Storm簽約，贊助J.Storm，期能共創雙贏局面。（編輯：張良知）1080723