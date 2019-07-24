利多頻傳 台股可望延續多頭行情

（中央社記者韋樞台北24日電）美中官員預計下週在上海進行面對面協商，美國將鬆綁華為禁令，以及市場預期美國聯準會下週可能降息等，分析師指出，台股可望延續多頭行情。

台股終場下跌11.5點，收在10935.76點，成交值新台幣1319億元。

美股受到企業財報大多亮麗，以及媒體報導美中兩國貿易官員下週將會晤，激勵美股收高，華爾街股市4大指數都逼近歷史高點；同時市場期待美國聯準會（Fed）下週可能會降息，可望為股市提供上攻動能。

台股近期在電子股帶領上攻，以及部分個股順利填息，帶動指數挑戰11000點。

台股今天開盤來到10976點當天高點後走弱，各類股中傳產股跌多漲少，電子股走勢相對勝過傳產股。台積電買盤進駐拉尾盤，收在265元，漲幅0.38%；大立光全場維持在盤上，收在4255元，漲幅0.71%；鴻海收在81.3元，漲幅0.49%。

塑化、玻璃、航運、油電等傳產股跌幅在1%上下，水泥股由於亞泥今天除息，尾盤收在最低價42.9元；明天有多檔重量個股除權息，包括鴻海、中鋼、中華電、友達、旺宏等，將影響指數走勢。

股市資深分析師林成蔭表示，國際股市大環境確實傳來利多，包括美國總統川普打算進一步解禁華為、美中貿易戰兩國官員將於下週在上海會晤，代表雙方的貿易談判啟動，短期內將出現貿易戰的空窗期，當不再進一步傳出壞消息，就代表股市有利多支撐。

林成蔭指出，自台積電和大立光法人說明會釋出下半年營運環境成長的訊息，確定電子股下半年的旺季比上半年好得多；而且第3季正值配發股利和除權息旺季，為台股添資金動能。

他分析，市場預期美國聯準會下週可能降息，不論降1碼、2碼，甚至不降息，或是可能拖到9月才降息，股市可能因「利多出盡」而回檔；不過，就算回檔，幅度也不會太大，中期的多頭行情並未改變，後續行情可期。（編輯：張均懋）1080724