通膨改善 土耳其央行料開降息之門

（中央社記者何宏儒安卡拉24日專電）土耳其中央銀行明天將召開貨幣政策委員會會議，外界預期，因通貨膨脹情勢逐漸改善，貨幣政策將會轉向，開始進入寬鬆週期。

去年8月爆發貨幣危機後，為防止里拉匯率挫跌演成全面性金融危機，土耳其中央銀行（CBRT）去年9月13日激烈升息，將基準利率一口氣調升625個基點（25碼），由17.75%上調至24%，並且一直維持在此一水準。

土耳其的消費者物價指數已從去年10月創下15年新高紀錄的25.24%降至今年6月的15.72%。外界預期，通膨情勢逐漸走緩創造利率調降的空間。

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）過去數月以來一再痛批高利率政策，要求降息以刺激成長、復甦經濟，並於6日突然撤換前央行總裁切亭卡亞（Murat Cetinkaya），由被視為「鴿派」的烏伊薩爾（Murat Uysal）接替。此舉加深外界對於CBRT明天將會降息的預期。

烏伊薩爾上週接受安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）專訪時指出：「通貨膨脹力道和定價行為已開始改善。由於2019年的成本壓力和國內需求雙雙降低等情況，我們預期通膨減緩的過程會維持下去。這些進展顯示貨幣政策有運作空間。」

路透社上週預測，CBRT明天將會決定降息250個基點，並且預測土耳其今年年底的政策利率為18%。「每日晨報」（Daily Sabah）今天報導，外界視央行明天可望降息至少2.5個百分點為理所當然，這將是2015年2月24日以來首度調降政策利率，可帶動貸款利息降低並助長經濟。

不過，切亭卡亞遭到撤換同時也讓投資人關注CBRT是否會在艾爾段壓力下而被迫更劇烈降息。自稱「利率敵人」的艾爾段向來對高利率政策不假辭色。央行本應獨立行使職權，但他毫不掩飾自己希望CBRT可為政府經濟政策提供「強有力支撐」，並宣布將以嚴肅態度致力於年底之前達成通膨和利率「雙降」目標。（編輯：周永捷）1080724