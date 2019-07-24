牧德啟動2.0 布局3大動能拚更旺

（中央社記者江明晏台北24日電）牧德科技上半年每股賺13.42元，牧德董事長汪光夏表示，今年啟動2.0時代，布局新AOI設備、智慧相機、AI等3大動能，拚全年營運優於去年，明年展望更旺。

自動光學檢測設備（AOI）廠牧德今天召開法說會，公布上半年營收新台幣14.5億元，年增11%，毛利率67.61%，稅後純益5.72億元，年增率8.85%，每股純益為13.42元，優於去年同期的13.42元。

觀察上半年營收組成，汪光夏表示，今年來自印刷電路板（PCB）領域的營收有65%，半導體包括COF，占了35%的營收，已較去年約20%的水準大幅成長，力拚全年營運優於去年。

汪光夏說，PCB設備市場上半年衰減3成以上，目前還能維持小幅度成長，主要來自COF等產品挹注，看好未來5G時代，著重載板、軟板相關設備開發，看好將帶來爆發成長。

牧德總經理陳復生指出，下半年進入PCB旺季，營收比重會稍微提升，但重點應該放在明年5G、COF、載板上的布局。

展望後續，汪光夏表示，牧德正式進入2.0時代，第一，除了AOI本業深耕，今年也將力推smart camera（智慧相機）模組產品，這將不只侷限在PCB、半導體設備，會是所有產業都有需求的產品，也能在長照產業有幫助，如果做得好將會引爆龐大商機，預估潛在市場有20億元。

牧德預計今年推出3個方向的智慧相機應用，分別為自動化系統、設備上的智慧相機、工廠品管量測，預計第3季末到第4季出貨，明年將有比較明顯的營收貢獻。

第二，他進一步說，牧德耕耘AI已經3年，今年上半年開始發展AI伺服器，也能擴大到PCB、半導體以外的市場，看好未來「威力會很大」，AI伺服器銷售與服務成為未來亮點，預估第4季會有實際效益。

第三，牧德今年初成立「伯特利獨角獸孵育中心」，有5家公司進駐，投資金額不超過5000萬元，其中兩家在明年有機會IPO，分別是半導體與智慧相機領域，未來會持續篩選新創團隊。

汪光夏表示，看好新的布局將能在2到3年內，成為主力營收來源之一，甚至超越AOI營收。

此外，牧德也透過合資公司廣東炬森智能的建立，投入陸資中小型板廠市場，並已成立韓國子公司，未來也將跟隨韓國客戶前進設立北越服務中心，拓展海外市場。（編輯：蘇志宗）1080724