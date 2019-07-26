生技中心雙主軸助台廠 拚次世代抗體版圖

（中央社記者韓婷婷台北26日電）伴隨對疾病治療的精度、準度和效度需求大增，搶進次世代抗體已成為全球生技醫藥大廠重要發展趨勢。生技中心鎖定抗體藥物複合體、雙特異性2大主軸，協助台廠拚次世代抗體版圖。

財團法人生物技術開發中心（生技中心）表示，在經濟部科技專案支持下，藉由累計多年生技藥品研發經驗與技術，鎖定抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugates, ADC）及雙特異性抗體 （Bispecific Antibodies, BsAb）2大主軸，全力協助台灣生技公司插旗次世代抗體市場。

根據市場調查資料顯示，2018年全球生技藥品市場規模約達2800億美元，預計到2026年將超過5800億美元，2018年至2026年生技藥品市場複合年成長率達9.5%，其中ADC預測至2025年全球市場規模將達133億美元，2018年至2025年複合年成長率32.2%；另外BsAb到2025年全球市場亦上看80億美元，於美、日2大生技市場占有率更超過40%。

生技中心執行長吳忠勳表示，數據調查顯示次世代抗體已成為全球生技藥品市場焦點，將成為推動下世代全球生技藥品市場成長關鍵動力。

吳忠勳表示，生技中心於ADC成果豐碩，同時亦深耕全球BsAb市場。目前聚焦BsAb三大領域，除投入市場已高度成熟的半衰期較短的線狀BsAb外，在半衰期較長的全長型抗體（AIS）亦有突破性進展，該項技術可讓癌症患者施打藥物時間延長，由過往每隔2至3天施打一次，大幅延伸至每3周才須施打一次。

另外，生技中心已發展出治療腦部相關疾病的長效性BsAb。吳忠勳表示，未來此新款BsAb將全面鎖定腦瘤、老年癡呆、失智症、中樞神經等相關病變。（編輯：楊凱翔）1080726