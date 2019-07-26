微投光產品影響 揚明光第2季營收減每股賺0.28元

（中央社記者潘智義台北26日電）揚明光學公司今天召開線上法人說明會，公布第2季合併營收新台幣11.79億元，較第1季減少6.13%。第2季歸屬母公司業主稅後淨利0.32億元，每股盈餘0.28元。

揚明光學表示，因第2季起微投光機部分產品認列收入方式改變，改以銷貨價格減除客戶所提供關鍵物料後淨額認列收入，造成第2季整體營收較第1季減少，但毛利率22.8%較第1季18.5%增加4.3個百分點。

揚明光學合計上半年營收24.36億元，較去年同期減少13.21%。營業毛利5.01億元，毛利率20.6%，稅後淨利0.38億元，其中歸屬母公司業主淨利為0.37億元，每股盈餘0.33元。

揚明光學表示，微投光機上半年因中階1080P機種客戶定價進入價格甜蜜點帶動需求，出貨較去年同期成長約1成，下半年在低階1080P與中階亮度升級機種加入下，來自客戶端的需求數量較上半年增加。

在取像光學產品方面，揚明光表示，因智慧家居應用在美國已漸成熟、進入擴張階段，上半年出貨數量較去年同期增長約3成，依客戶目前下單情形，下半年可望維持上半年的增長率。

另外，生財用3D列印機因設計代工（ODM）客戶庫存去化影響，上半年出貨數量較去年同期下滑，下半年預估ODM客戶仍在去化庫存、自有品牌、貼牌機種銷售可望增加，整體出貨情形與上半年持平或小幅增長。

揚明光指出，貨架顯示器今年上半年並無出貨，目前與客戶正就其後續展店計畫進行備貨討論，具體生產與出貨時間及數量尚待確認。

光學元件類產品方面，揚明光表示，因低階投影機需求低迷，上半年出貨量與營收較去年同期約有2到3成的衰退，下半年市場需求仍不明朗；其它產品線包括電視牆光機上半年出貨與去年同期相當，預估下半年將較上半年微幅成長。（編輯：蘇志宗）1080726