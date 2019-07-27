白宮：美排除干預匯率可能性

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）今天表示，美國政府不會干預匯市讓美元走貶。但對某些經濟學家來說，光是白宮討論干預貨幣市場，就是個爆炸性消息。

過去一週總統川普曾與他的經濟團隊會面，白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席柯德洛表示：「我們在政策上已排除干預匯市的可能性。」

牛津經濟公司（Oxford Economics）經濟學家達科（Gregory Daco）發推文說：「（川普）政府正認真考慮干預匯率…這件事本身就十分令人擔心。」

他告訴法新社：「我認為這是未來12個月的關鍵風險。」

川普一再指控中國和德國等國，藉著匯率走軟占便宜，提高對美國的出口；但美國政治新聞機構Politico今天報導，川普駁回白宮貿易強硬派納瓦洛（Peter Navarro）提出促貶美元彌補損失的想法。

川普本月初發推文說：「中國和歐洲正在玩大規模的匯率操縱遊戲，並向其體系注入資金以便與美國競爭。」

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）負責人波森（Adam Posen）說，近來外界日益揣測川普正考慮推出改變匯率的措施，因此柯德洛認為他有義務說清楚白宮的政策。

曾任職英格蘭銀行的波森也警告：「如果我們因為量化寬鬆或鬆綁貨幣，開始攻擊日本和中國的匯率政策，最後害到的會是我們自己。」

美國成長速度比其他許多主要貿易夥伴快，那些經濟體成長如果放慢，他們的貨幣往往會貶值，讓他們的出口較具競爭力。

波森告訴法新社，歐元跟美元比起來相對疲軟，因為歐洲經濟成長趨緩，但試圖反制「可能會造成更多經濟傷害」。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1080727