上半年電視面板出貨量 陸廠居冠

（中央社記者潘智義台北29日電）研調機構群智諮詢統計，今年上半年全球液晶電視面板出貨1.4億片，較去年同期增加3.6%，中國面板廠出貨量占全球比重高達45.8%，京東方排名全球第一。

群智諮詢調查，上半年電視面板出貨數量前5名廠商依序是陸廠京東方（BOE）、韓廠LGD、台廠群創、陸廠華星光電、韓廠三星（SDC）。

值得一提的是，在中國大陸面板廠不斷擴充產能情況下，台廠友達已公開宣示，鎖定利基型產品，不做量的競爭；群創雖也聚焦利基型產品，但卻全力投入電視組裝業務，為自家面板提供下游出海口，所以上半年電視面板出貨量仍高居全球第3。

群智諮詢表示，京東方上半年電視面板出貨2760萬片，排名全球第一，但出貨面積以些微差距落後LGD，位居第二。京東方的出貨總體平穩增長，10.5代線擁有優勢，並積極開拓高階市場，但由於第2季65、75吋面板需求走弱，出貨面積增長現階段性放緩。

另外，LGD上半年液晶電視面板出貨數量2265萬片，較去年同期減少4.5%，排名第2。在第2季整體需求疲軟情況下，LGD強化與策略客戶合作，雖然出貨量不如京東方，但出貨面積卻超越京東方排名第一。

群智諮詢表示，群創受益於差異化的產品策略，出貨及運營狀況穩定；上半年電視面板出貨2192萬片，較去年同期增加5.6%，出貨數量排名全球第3，出貨面積排名第4。

群智諮詢指出，今年上半年全球液晶電視面板出面積7734萬平方公尺，較去年同期增加10.4%。因出貨增速低於面板產能增長的速度，庫存逐步走高，截至6月底，面板廠整體庫存已超過2週，庫存水位偏高。

同時，由於終端市場銷售不如預期，使得通路及品牌的庫存走高，第3季面板出貨動力明顯減弱。（編輯：林興盟）1080729