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活化土地 世紀鋼物流中心售後回租獲利豐

最新更新：2019/07/29 20:56

（中央社記者韋樞台北29日電）世紀鋼董事會通過以新台幣25億餘元出售桃園觀音物流中心廠予樂富一號不動產投資信託基金的受託機構京城銀行，並回租給丹麥百及物流公司10年，整體獲利高達11億2692萬元。

世紀鋼表示，兩年前思考除了製造離岸風電的基礎和套管等，旗下土地必需活化，因此在桃園市觀音區埔頂段興建物流中心時便考量，未來物流中心勢必出租或出售，後來與丹麥百及物流公司談妥租約，但其他壽險業買家等也表達想購買的意願，因此董事會決定採取售後回租方式。

世紀鋼指出，物流中心土地面積廣達1萬893.15坪，建物面積1萬8136.57坪，以交易總金額25.278億元售予樂富一號不動產投資信託基金之受託機構—京城銀行，預計處分利益包括可認列利益6億8731萬3223元，遞延利益4億3961萬4507元，合計約11億2692萬元。

世紀鋼目前最大宗的離岸風電的水下基礎和套管製造業務正積極進行，目前趕製風電系統業者沃旭的訂單，明年4月起再趕製哥本哈根基礎建設基金CIP公司訂單，後續還有中能、台電、加拿大北陸電力（NPI）等3個標案正等待開標。（編輯：李信寬）1080729

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