印度電動車商機大 台印相關業者洽談合作熱絡

（中央社記者康世人新德里29日專電）印度政府正大力推動電動車產業，看好印度商機，外貿協會今天率台灣13家電動車相關業者在新德里舉辦洽談會，吸引超過200家印度買主與會，印度廠商向台採購意願高。

印度總理莫迪提出2023年三輪車全面電動化、2025年兩輪車全面電動化，到2030年全面禁止燃油車只銷售電動車政策，27日更宣布把電動車商品服務稅（GST）由12%調降到5%，充電樁稅率也從18%降到5%，還提供超過14億美元的電動車新車購車補貼，讓各界看好印度電動車商機。

中華民國對外貿易發展協會去年邀集業者成立「台灣電動車行銷聯盟」後，已兩度率業者赴印度拓銷，這次組成電動車暨車輛零元件赴印度拓銷團，共有電動車電池、儲能、電子儀表、電動機車整車等13家業者參加，從7月28日到8月7日，陸續在新德里、普恩（Pune）和班加羅爾舉辦貿易洽談會。

貿協電動車暨車輛零元件赴印度拓消團首站今天在新德里舉辦貿易洽談會，由於印度汽機車業者普遍缺乏電動車相關技術能力，根據貿協統計，洽談會共吸引超過200家印度買家到場與台灣業者洽談，包括汽車大廠塔塔汽車（Tata Motors）、馬興達拉（Mahindra & Mahindra），及機車大廠Hero Motors、重型機車大廠Eicher等，多數印度業者希望尋求和台灣業者技術合作或採購零元件。

參加洽談會的台灣知名數位儀表製造商億昇電子總經理李敏雄等台灣業者表示，今天到場的印度業者人數超乎預期，印度業者對台灣電動車相關產品和技術的興趣很高，許多印度業者要求合作或取得代理權，他們看好印度市場，雙方有很大合作空間。

不過，台灣業者指出，由於印度政府對於電動汽機車相關標準法規尚未出爐和明確化，這導致目前的洽談多只是初步合作意向，而無法真正跨入實質合作，有些產品必須靜待印度政府更明確的相關政策推出，才有更大的商機。（編輯：馮昭）1080729

外貿協會率13家台灣電動車相關業者在印度新德里舉辦貿易洽談會，共吸引超過200家印度業者與會，雙方洽談合作熱絡。中央社記者康世人新德里攝 108年7月29日