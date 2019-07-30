中小型電子股軟腳 台股月線告急

（中央社記者韓婷婷台北30日電）台股今天在美股收漲激勵，開高躍上10900點，不過逢高出脫的賣壓再度湧現，中小型電子股成為殺盤重心，台股急挫由紅翻黑，一度測試月線10844點支撐。

截至10時30分，加權股價指數下跌31.7點、為10854點，成交值新台幣713.6億元，在美國聯邦準備理事會利率決策會議前夕，資金出現先行出場觀望的動作，尤其是內資出脫動作更為明顯，櫃買指數跌幅超過1%，包括散熱、網通、光學股等強勢族群無一倖免。

分析師表示，台股今天盤中出現意外急殺，顯示市場信心仍不穩固，加上短線熱門股多累積一段漲幅，資金先行獲利了結的意圖明顯，在市場普遍認為美國即將降息之際，仍擔心下半年景氣狀況，是否出現不如預期的表現。

分析師指出，台股今天測試月線支撐，櫃買指數則出現跌破月線141.17點的走勢，比起集中市場更為弱勢，由於台股此波上漲以內資為主力，加上短線融資增加幅度大於指數漲幅，需注意籌碼是否因急殺而出現鬆動。

法人認為，市場焦點目前仍在於美國利率政策走向，個股則有7月營收及半年報陸續公布變數，由於7月營收是下半年電子股景氣的先行指標，需密切觀察指標個股的基本面變化。（編輯：張均懋）1080730