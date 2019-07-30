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避貿易戰轉赴越南洗產地 前7月中國成最大投資國

最新更新：2019/07/30 13:40

（中央社河內30日電）美中貿易戰發展仍然難料，許多中資企業紛紛轉向越南投資，盼能躲避高關稅。越南統計總局最新數據顯示，今年前7個月，中國對越南投資金額達17.8億美元，成為最大投資國。

根據統計，今年前7個月，越南吸引外資總額達202億美元，與去年同期相較，下降13.4%。其中，新的投資案共2064項，金額達82.7億美元；擴大投資案共791項，金額達34億美元；另有外商出資約85.2億美元，購買投資信託。

越南加工與製造業仍吸引最多外商投資，今年前7個月金額達60.5億美元；不動產領域投資金額達8.4億美元，排名第2。南部平陽省（Binh Duong）是最受外商關注的省市，吸引外資金額達7.66億美元；胡志明市以6.88億美元排名第2。

以國別來看，今年前7個月中國對越南投資17.8億美元，成為最大投資國。南韓與日本對越南投資金額分別為14.7億美元和11.2億美元，分居第2和第3。香港與新加坡分別為9.91億美元和9.42億美元，分居第4和第5。台灣以投資金額3.59億美元，排名第6。

統計也顯示，今年前7月投資越南的外資到位資金達106億美元，年增7.1%。

越南「民智報」新聞網站今天報導，今年前7個月中國紛紛對越南投資，金額達17.8億美元，居首位，但是投資案數量較多，共364項，顯示投資平均規模相當小。

報導指出，許多有關機構和經濟專家指出，在美中貿易戰的影響下，從去年至今，中資企業紛紛以較小規模轉向越南投資設廠，目的是從中國進口半成品變更產地，再銷售到美國和歐洲等市場，以避免被課高關稅。

報導引述越南海關總局指出，越南從中國進口的15項產品近期呈現大幅成長趨勢，其中6項產品被列為美國對中國採取高關稅制裁的名單，包括木材和製品、電線、電子零件、手機、家具與家電及皮鞋等，顯示越南可能成為中資企業利用「洗產地」的地盤。

報導說，在美中貿易戰的背景下，中資企業紛紛利用在越南小規模投資從事「洗產地」，如果越南相關部門沒有有效遏止，可能會對經濟帶來很大損失。（編輯：陳永昌）1080730

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