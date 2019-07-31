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筆電代工族群盤中股價多狹幅游走 和碩連3日走低

最新更新：2019/07/31 12:15

（中央社記者潘智義台北31日電）筆電代工族群股價走勢多持平，但傳出有機會獲得Google擴增實境（AR）眼鏡代工訂單的和碩，卻因外資賣超，股價連3天下跌，廣達、仁寶、英業達、緯創在平盤附近游走。

和碩已公布第1季每股稅後盈餘新台幣0.51元，但外資昨天賣超和碩2737張，加上市場傳出和碩第2季財報不理想，本週起連續3個交易日股價下跌，今天盤中來到50.9元，下跌3.04%。

廣達盤中來到58.2元，上漲0.18%，再到57.1元，下跌1.38%。仁寶在平盤19.25元附近徘徊，一度來到19元，小跌1.29%。緯創來到23.6元，小漲1.96%，再到23.1元，小跌1.91%。英業達來到23.7元，上漲0.21%，再到23.4元，小跌1.05%。

除已公開投入AR眼鏡研發的廣達傳出爭取Google AR眼境代工，連和碩也傳出將打入Google AR眼境代工，但蘋果等手機品牌代工廠逐步進入出貨旺季，iPhone新機對和碩的影響可能更受投資人關切。

廣達第1季每股稅後盈餘0.81元、仁寶0.31元、英業達0.47元、緯創0.35元。（編輯：郭萍英）1080731

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