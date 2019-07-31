新店央北土地標售全壘打 16封標單搶一塊地

（中央社記者韋樞台北31日電）新北市政府今天標售新店央北和台北港共16筆土地，結果央北4筆土地全數脫標，台北港全數流標。房仲表示，央北的交通和生活機能完善，大贏家宏普建設標下兩筆土地約2000坪。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，央北4筆土地吸引43封標單，且全部脫標，其中以標號925最熱，共16封標單搶標，溢價率高達33.1%，顯示央北重劃區炙手可熱，整體央北重劃區溢價率26.2%，標售總金額新台幣42.8億元。

張旭嵐指出，央北標號925土地面積915.88坪，每坪得標單價約新台幣161萬元，得標總價14億7457萬7703元，由宏普建設得標，而宏普同時也標下標號926土地，面積1021.76坪，合計以30億元資金標下約2000坪土地，未來合併開發意味相當高。

至於台北港特定區這次標售釋出住宅區、商業區及產業專用區等12筆土地，標售底價均已調降，土地底標每坪單價約30萬元到43萬元。

張旭嵐說，台北港10公頃娛樂專用區後續將規劃變更為產專區，較具話題，不過，礙於發展尚未成形，因此乏人問津；而住宅用地價格雖已調降，但區域發展尚未到位，開發商考量成本市場反應較為平淡，因此連續流標多次，預計未來周邊發展及產業聚落成型，增加當地就業機會，對建商開發的吸引力較大。

科達機構董事長賴建程表示，新店中央新村北側重劃區鄰近安坑交流道、環河快速道路及中安大橋，加上銜接小碧潭站、年底將通車的環狀線十四張站，具有雙捷運優勢，區內打造2.56公頃的中央公園、兒童遊樂場，自2017年開始第1次標售就是市場矚目焦點。（編輯：楊玫寧）1080731