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2019越南台灣形象展 8月8日河內登場

最新更新：2019/07/31 18:01
第3屆「越南台灣形象展」將於8月8日在河內市登場。此展連續2屆在越南南部胡志明市舉行後，首度在北部舉行，盼能把台灣優質品牌與產品，推廣給越南消費者。圖為展前記者會。中央社河內攝　108年7月31日
第3屆「越南台灣形象展」將於8月8日在河內市登場。此展連續2屆在越南南部胡志明市舉行後，首度在北部舉行，盼能把台灣優質品牌與產品，推廣給越南消費者。圖為展前記者會。中央社河內攝　108年7月31日

（中央社河內31日電）第3屆「越南台灣形象展」將於8月8日在河內市登場。這項展覽連續2次在南部胡志明市舉行後，首度在北部舉行，盼能把台灣優質品牌與產品，推廣給越南全國消費者。

台灣形象展由經濟部國際貿易局主辦、中華民國對外貿易發展協會（TAITRA）執行，鎖定新南向市場，以專業展覽方式向當地政府、業者及消費者整體行銷台灣。2017年首度在越南舉行，台越貿易等領域合作成效顯著。

第3屆越南台灣形象展將自8月8日起在河內市友誼文化宮舉行3天，共有超過170家台灣業者參展，規模230個攤位，以智慧城市、資訊設備、環境綠能、電商與食品機械、健康照護產業、台灣文化與旅遊業以及台灣蘭花及樂活消費為主軸，展出與推廣台灣相關優質產品與品牌，呈現台灣形象。

展覽期間，貿協將與越南商工總會（VCCI）簽署合作備忘錄（MOU）。主辦單位還舉辦多場有關醫療與健康科技、冷鏈技術、雲端紀元、創業與台灣蘭花工業等領域的研討會與座談會。

此外，主辦單位安排台灣蘭花插花、鼻笛與歌舞等精彩表演，消費者可以體驗珍珠奶茶調配，透過擴增實境（AR）技術探索台灣風景以及體驗台灣各傳統文化習俗，藉此推廣台灣文化，鼓勵越南民眾赴台觀光。

2019年越南台灣形象展記者會今天上午在河內市舉行，中華民國駐越南代表石瑞琦與越南商工總會主席武進祿（Vu Tien Loc）等台越雙方嘉賓出席。

與會代表致辭時對台灣經濟發展與相關產品品質予以肯定，表示台越雙方在投資、貿易、文化和旅遊等領域的合作關係最近日益密切，此項展覽將是雙方企業尋找合作商機的良好平台，也有助促進台越經貿合作和文化交流。

貿協表示，台灣形象展2度在胡志明市舉行，共吸引參觀者約5萬人次，為雙方企業帶來數億美元價值的合作商機，大多數參觀者對參展產品品質表示歡迎與滿意，台灣形象推廣成效顯著。（編輯：馮昭）1080731

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