更多編輯台推薦新聞：
不滿川普仇外 粉紅蹺蹺板跨越美墨高牆
國際

不滿川普仇外 粉紅蹺蹺板跨越美墨高牆

風伯傳人妙手回春 波麗士風獅爺萌回來了
生活

風伯傳人妙手回春 波麗士風獅爺萌回來了

專題／影視3大勢力掀競合戰 各有難關要過
產經

專題／影視3大勢力掀競合戰 各有難關要過

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

禾伸堂上半年每股賺3.4元 市場庫存看去化

最新更新：2019/07/31 18:24

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）被動元件大廠禾伸堂上半年歸屬母公司業主淨利新台幣5.37億元，每股稅後純益3.4元。公司指出，近期市場庫存已有相當程度去化。

禾伸堂第2季合併營收37.53億元，季減12.9%，本季毛利率19.7%，季減7.6個百分點；合併營業淨利3.09億元，合併營益率8.24%，季減0.33個百分點；第2季歸屬母公司淨利2.64億元，季減3.6%，第2季每股稅後盈餘1.67元，略低於第1季EPS 1.73元。

從各主要產品線來看，第2季被動元件占比28%，系統模組占26%，主動元件約占19%，其他類約占27%。

累計禾伸堂上半年歸屬母公司業主淨利5.37億元，每股稅後純益3.4元。

禾伸堂指出，近期被動元件急單數量明顯較上一季增加，市場庫存已有相當程度去化，密切觀察市場發展及需求，持續強化產品核心競爭力，增加利基型產品銷售，維持公司營運成長動能。

禾伸堂自製產品以積層陶瓷電容（MLCC）與LED陶瓷散熱基板為主，MLCC專注開發利基型產品，深耕高階應用市場，禾伸堂持續深耕車用、工控及通訊相關市場。（編輯：蘇志宗）1080731

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報