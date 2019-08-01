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瑞昱第2季獲利創新高 每股純益3.63元

最新更新：2019/08/01 15:03

（中央社記者張建中新竹1日電）網通晶片廠瑞昱第2季獲利表現亮麗，稅後淨利達新台幣18.45億元，改寫歷史新高紀錄，每股純益3.63元。瑞昱表示，客戶需求動能還在，下半年營運展望樂觀。

瑞昱下午召開法人說明會，公布第2季營運結果。瑞昱第2季包括個人電腦、多媒體與通訊3大產品線銷售同步成長，帶動季營收攀高至151.82億元，季增18.3%，創歷史新高紀錄。

隨著產品組合變化影響，瑞昱第2季毛利率攀高至44.3%，較第1季拉升0.3個百分點，稅後淨利18.45億元，季增33.8%，同創歷史新高紀錄，每股純益3.63元。

瑞昱副總經理暨發言人黃依瑋表示，瑞昱產品線廣，客戶數目也非常多，本身的體質是驅動瑞昱業績持續成長的主要動能。

展望未來，黃依瑋說，去年第3季客戶因中美貿易戰關係而提前拉貨情況較明顯，目前客戶需求動能還在，預期第3季業績可望比第2季好。

不僅處理器缺貨情況解除，可望刺激個人電腦市場需求升溫，黃依瑋表示，第3季又步入多媒體消費市場傳統旺季，展望樂觀，下半年營運展望同樣樂觀。（編輯：鄭雪文）1080801

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