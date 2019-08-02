獲利佳但受大盤重挫影響 瑞昱譜瑞-KY盤中走跌

瑞昱第2季稅後淨利18.45億元，創歷史新高，每股純益3.63元，優於市場預期的2.9元水準，只是受大盤指數重挫超過100點影響，瑞昱股價走跌。（資料照片） 中央社記者張建中攝 108年8月2日

（中央社記者張建中新竹2日電）IC設計廠瑞昱與譜瑞-KY第2季獲利表現優於市場預期，今年營收與獲利可望同創歷史新高紀錄，只是受大盤指數重挫逾100點影響，兩公司股價同步走跌。

瑞昱第2季包括個人電腦、多媒體與通訊產品線銷售同步成長，帶動營收與獲利同創歷史新高，季營收新台幣151.82億元，季增18.3%，稅後淨利18.45億元，季增33.8%，每股純益3.63元，遠高於市場預期的2.9元水準。

譜瑞-KY第2季在高速傳輸產品出貨依然暢旺，加上業外匯兌收益及利息收入挹注，營運表現淡季不淡，稅後淨利5.47億元，較第1季僅小幅減少4.55%，年增達49%，每股純益7.1元，優於市場預期的6.2元水準。

瑞昱與譜瑞-KY第3季營運展望依然樂觀，業績可望同步攀高，法人預期，瑞昱今年營收將可逼近600億元關卡，將改寫歷史新高紀錄，獲利也將同創歷史新高，每股純益將達13元以上高水準。

法人預期，譜瑞-KY今年業績將延續成長趨勢，營收與獲利可望同創歷史新高紀錄。

但因美國總統川普宣布，將自9月1日起對3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，衝擊美股全面重挫，道瓊指數收跌280.85點，台股指數盤中也大跌超過100點，影響瑞昱與譜瑞-KY股價同步走跌。

瑞昱盤中股價一度達新台幣205元，跌10元，跌幅達4.65%；譜瑞-KY股價也一度達518元，跌8元，跌幅約1.52%。（編輯：蘇志宗）1080802