菲國珍奶市場成長快 台灣業者積極布局

（中央社記者陳妍君馬尼拉7日專電）2019年菲律賓國際食品展今天登場。由於珍珠奶茶在菲熱銷，這次有7家台灣茶飲相關原料和品牌商赴菲參展。有茶飲原料業者說，今年對菲律賓出口出現50%以上的爆炸性成長。

珍珠奶茶在菲律賓大受歡迎，在馬尼拉，可以喝到日出茶太、貢茶、CoCo都可、天仁茗茶、老虎堂、一芳水果茶等台灣手搖飲料，有些熱門店家前，甚至可以見到民眾為了買珍奶排上1、2個小時之久。

馬尼拉台灣貿易中心主任陳明淵說，受珍奶熱銷影響，不僅手搖飲加盟業者獲益，連一般的餐廳、旅館都開始提供珍珠奶茶。影響所及，台貿中心不時會接到當地餐飲業者來電，詢問哪裡買得到珍珠奶茶原料。

販售茶飲原料設備的承恩食品行銷產品部經理柳聖恩表示，6年前開始跟代理商合作，發現菲律賓民眾對珍奶接受度高，氣候和飲食習慣又跟台灣相近，對茶飲業者來說，是非常有潛力的市場。

他告訴中央社記者，今年以來，承恩食品在菲律賓業績成長50%以上，越南市場也出現類似的爆炸性成長。因為菲律賓和越南人口相對年輕化，他們喜愛嘗鮮、對飲食較肯花錢，也出現台灣茶飲品牌帶動風潮的趨勢，因此受歡迎的茶飲品項常常跟著台灣市場走。

旗下有「水巷茶弄」茶飲連鎖店的開富食品公司這次也隨中華民國對外貿易發展協會來馬尼拉參展。開富食品業務開發部經理李政憲說，如果業者有意自創品牌，他們會提供原料、設備、器具和教育訓練，且原料都強調「來自台灣」。因為珍奶近年來在日韓受歡迎，今年來自日韓的原料訂單「交期都排到年底去了」。

李政憲說，近2年海外業績都有10%到20%成長，去年跟隨貿協前往泰國、越南參展，今年首度來到菲律賓，詢問度都很高，希望有機會拓展品牌知名度，跟更多當地業者合作。

駐菲代表徐佩勇表示，外交部這次贊助台灣業者參展，並在菲律賓國際食品展（WOFEX）設立台灣館，期望建立整體的台灣品牌形象。代表處官員也將帶著台灣產品拜訪菲律賓速食連鎖集團「快樂蜂」（Jollibee），希望幫助高品質的台灣食品拓展菲國市場。（編輯：馮昭）1080807