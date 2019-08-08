法人看MLCC第3季緩跌 國巨今年業績拚次高

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）被動元件MLCC第3季平均銷售價格下滑幅度估收斂到5%到10%左右，法人預期國巨第3季稼動率提升到50%到60%，今年業績和每股純益可來到歷年次高。

觀察積層陶瓷電容（MLCC）產品價格走勢，法人報告指出，由於美中貿易戰影響，MLCC客戶下單保守，產品庫存去化速度減緩，MLCC第1季產品平均銷售價格（ASP）季跌幅大約3成，第2季季跌幅收斂到10%到15%。

展望下半年，法人預期第3季MLCC的ASP下滑幅度可收斂到約5%到10%左右，第4季MLCC的ASP跌幅可接近正常的3%到5%區間；下半年國巨MLCC產品庫存水位可逐步下降，稼動率可提升到50%到60%。

從應用來看，法人預期車用電子和5G通訊是帶動MLCC元件拉貨力道的主要應用，預估國巨未來車用和5G應用占比可望提升。

展望國巨今年業績，法人預估國巨今年業績有機會落在新台幣410億元到415億元區間，為歷史次高，每股稅後純益有機會逼近20元，為歷史次高。國巨第3季業績力拚維持第2季水準。

從產品營收比重來看，法人指出，MLCC占國巨整體業績比重約6成，晶片電阻占比約3成，特殊規格產品占比約1成。公司直接銷售業績占比約3成，電子代工服務（EMS）廠比重約3成，通路商占比約4成。

國巨是全球最大晶片電阻製造商，目前全球晶片電阻元件主要廠商包括國巨、KOA、Rohm、Panasonic、Vishay等。國巨也是全球前三大MLCC製造商，全球MLCC前5大廠商包括日本村田製作所（Murata）、SEMCO、國巨、太陽誘電以及TDK。（編輯：張均懋）1080808