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台灣形象展河內登場 台精品展區吸睛

最新更新：2019/08/08 16:36
第3屆「越南台灣形象展」8日起在河內市舉行3天。台灣精品區展出34項有關資訊科技、智慧家具與生活保健等優質品牌，吸引當地參觀者的目光。中央社河內攝　108年8月8日
第3屆「越南台灣形象展」8日起在河內市舉行3天。台灣精品區展出34項有關資訊科技、智慧家具與生活保健等優質品牌，吸引當地參觀者的目光。中央社河內攝　108年8月8日

（中央社河內8日電）第3屆「越南台灣形象展」今天起在河內市舉行3天。台灣精品展區展出34項有關資訊科技、智慧家具與生活保健等優質品牌，吸引當地參觀者的目光。

由經濟部國際貿易局主辦、對外貿易發展協會執行的台灣形象展（Taiwan Expo）連續2次在南部胡志明市舉行後，今年首度在越南北部舉行。

本屆展覽共有近200家台灣業者參加，以智慧城市、資訊設備、環境綠能、電商與食品機械、健康照護產業、台灣文化與旅遊業以及台灣蘭花及樂活消費為主軸，展出與推廣台灣相關優質產品與品牌，呈現台灣形象。

「台灣精品（Taiwan Excellence）」推廣活動是經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「台灣產業形象廣宣計畫（IEP）」的活動之一，目的是協助台灣廠商拓展新南向市場商機。這項活動在越南邁入第10年。

台灣精品展區除了展出越南消費者熟悉的華碩（Asus）、宏碁（Acer）與三陽（SYM）等品牌，今年還有普德家電（Buder）、以斯帖生物科技的FIRDO、智高（Gigo）與Bubblingplus等新品牌參展，為當地民眾帶來更多優質產品的體驗機會。

台灣形象展上午開始開放民眾免費入場參觀與體驗相關產品，其中台灣精品展區展出有關資訊科技、智慧家具與生活保健等優質產品，在擔任台灣精品越南市場代言人的本地知名藝人明恆（Minh Hang）帶動下，吸引大批消費者的目光。

外貿協會行銷處處長吳俊澤表示，「台灣產業形象廣宣計畫」的目的是推動台灣廠商創新創意，透過優質產品為世界各國消費者帶來更好的生活，包括越南消費者在內。越南台灣形象展是一個能夠接近消費者的良好平台，有助廣泛推廣台灣品牌，為越南消費者帶來「每天都美好的生活」。（編輯：馮昭）1080808

第3屆「越南台灣形象展」8日起在河內市登場。圖為擔任台灣精品越南市場代言人的本地知名藝人明恆（Minh Hang，右1）向當地消費者推廣台灣精品。中央社河內攝　108年8月8日
第3屆「越南台灣形象展」8日起在河內市登場。圖為擔任台灣精品越南市場代言人的本地知名藝人明恆（Minh Hang，右1）向當地消費者推廣台灣精品。中央社河內攝　108年8月8日
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