MSCI提高A股權重 金管會估資金流出345億

（中央社記者劉姵呈台北8日電）明晟（MSCI）指數編纂公司將提高大陸A股比重，並調降亞洲及新興市場指數權重。金管會預估，資金將流出11億美元（約新台幣345億元），不過對台股漲跌影響有限。

明晟（MSCI）指數編纂公司於今天上午公布本季相關指數調整，將提高大陸A股比重由10%提升至15%，並調降亞洲及新興市場指數權重，於台灣時間8月28日生效。

金融監督管理委員會證券期貨局副局長張振山表示，台灣市場本次成分股不變，不過亞洲及新興市場指數權重調降，預估台股資金將流出11億美元，占外資持有市值的0.26%。

不過，張振山表示，台股漲跌主要是受產業基本面、國際政經情勢變化影響，與MSCI權重調整無絕對關係，例如MSCI今天宣布新興市場調降0.27%，但台股今天上漲108.31點。

張振山強調，目前台股受MSCI權重調整影響相當有限，金管會已成立專案小組，持續密切注意國際資金態動，提出相關因應措施。

金管會表示，MSCI本季台灣市場市值增加0.03%，台股於全球標準型指數（MSCI ACWI）權重不變，亞洲（日本除外）指數（MSCI AC Asia ex Japan）及新興市場指數（MSCI EM）權重皆下降，各為0.17百分點及0.27百分點，調整後權重分別為1.28%、12.71%及10.71%。主要是因新興市場指數在這次季度調整，將沙烏地阿拉伯成分股市場值全數納入，及中國大型A股市值由10%提升至15%。（編輯：楊凱翔）1080808