發展綠能創造財源 中央盼地方政府扮積極溝通者

龔明鑫專訪（中央社記者廖禹揚台北11日電）行政院政務委員龔明鑫說，屏東地層下陷區域裝設太陽光電，每年可創造逾47.5億元電費收入、營業稅2億多，對創造地方就業及財源都有相當大助益，他希望地方政府能在與當地居民溝通上扮演更積極角色。

台灣綠能發展目前兩大主力為太陽光電及離岸風電，其中太陽光電目標在2020年達到6.5GW裝置容量，龔明鑫接受中央社專訪表示，至去年底累計裝置容量已達2.8GW，加上今年預計完成的1.5GW，明年必須再新增2.2GW，「算是要滿努力的」。離岸風電則是規劃在2025年達到5.7GW裝置容量。

為達成目標，不只中央政策推動，也需要地方積極配合，龔明鑫指出，推動綠能產業發展，不僅有助整體產業發展需求，對地方政府創造就業、財源都有相當大幫助。

龔明鑫以屏東地層下陷區域裝設800MW太陽光電為例，每年可創造新台幣47.5億元以上電費收入，營業稅約2億多，縣市的營業稅收提高，有助提升獲統籌分配款比例。

若以目前發展離岸風電最有優勢的彰化縣及雲林縣為例，未來離岸風場設置完成後，預期能從彰化及雲林徵收的營業稅分別達29億及7.5億元。

此外，地方政府推動綠電發展，依綠電發電度數還能拿到電力開發協助金，龔明鑫說，兩縣去年獲發電協助金分別約1700萬及100多萬元，未來若離岸風機併聯發電，帶來發電度數與回饋金額都非常可觀。

龔明鑫並指出，為鼓勵地方政府發展離岸風電，財政部已同意在國有土地上設置風場所收取的租金，商轉後會將其中50%回饋給地方政府，預估彰化單租金回饋，每年就能拿到3.3億元，雲林則能拿到約5000萬元。

龔明鑫坦言，發展離岸風電受益最大的就是彰化及雲林，而在與漁民協調等工作上，因漁民主要溝通互動對象還是地方政府，也希望地方政府可以多幫忙，未來無論在創造就業或地方財政收入上，都能回饋當地居民。

政府規劃在2025年達到再生能源占比20%，不僅是為提高能源自給率、能源多元化，也是為了因應國際大廠使用綠電的要求，龔明鑫說，許多民眾對綠能還有疑慮，所以他上任後先將重心放在產業園區等公有地、滯洪池、學校風雨操場等較無環保及土地疑慮的地方，「做了之後的確沒問題，又有產生利益，大家就會比較放心，也能減少協調成本」。

龔明鑫表示，目前在推動太陽光電發展上，以屏東、嘉義最積極，其中嘉義鹽灘地太陽光電專區已在上半年設置完畢，裝置容量達70.2MW，下半年還有另一個太陽光電廠將完成19.9MW裝置設置。

屏東則已累計設置322.5MW裝置容量的太陽光電，光今年1到7月就裝設91.5MW，龔明鑫認為，如果地方政府有心發展，中央政府就會配合，協助解決饋線、法律等問題，速度會非常快，屏東也藉此解決八八風災後災後重建、土地復育、地方就業、能源轉型等問題。

龔明鑫表示，太陽光電今年設置容量，今年上半年已完成826.76MW，達到今年目標1.5GW的一半以上，「相對過去經驗算是超前」，今年有望超標。

離岸風電也按照規劃如火如荼進行，龔明鑫說，除示範風場海洋風電的120MW規劃在今年底完成建置，預計在2020年完工併聯的上緯海能風場及德商達德wpd允能風場資金都已到位，將在2021年併網的沃旭風場也藉由母公司擔保，獲台灣公股行庫參與聯貸案，資金都沒問題。

若所有風場如期如質完工，2020年離岸風電裝置容量預估將達808MW。（編輯：林淑媛）1080811