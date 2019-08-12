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打數位轉型戰 KPMG調查逾半企業增加IT預算

最新更新：2019/08/12 14:42

（中央社記者吳佳蓉台北12日電）安侯建業（KPMG台灣所）今天發表「2019 Harvey Nash / KPMG CIO調查報告」，結果顯示，為打數位轉型戰，逾5成全球企業增加IT預算，且預算增幅達55%，創近9年新高。

「2019 Harvey Nash / KPMG CIO調查報告」針對全球108國、3645位IT高階主管進行調查，結果主要可歸結為4大重點。第1，調查顯示，54%CIO（資訊長）表示在過去1年增加了IT預算，比重創近15年來新高，且預算增幅達55%，也是創2011年以來最大；其中又以亞太區企業最積極。

安侯企業管理顧問公司執行副總謝昀澤說，這反映出企業明顯以科技為手段在進行數位轉型競賽的趨勢，尤其亞太區企業更是將新興科技當成核心策略利器。面臨激烈競爭，建議台灣企業調整過去「省成本打天下」的做法，對IT、科技的自主研發、工具採購、科技人才培育等，應有前瞻的思維及合理的投資。

第2，調查指出，33%CIO預期，目前的工作至少有2成未來將被自動化取代，其中，亞太區CIO比重更高達44%；亞太地區主要為外包中心，隨各國工資成長，不少企業都在尋找維持競爭性成本優勢的方式，包含自動化。

謝昀澤表示，不過，即使部分需要勞動力的工作將被機器人取代，但對優秀人才的需求依然存在。根據調查結果，51%企業預計將於明年增聘資訊科技人才，以利用新興科技技術創造更大競爭優勢。

舉台灣情況為例，國內剛取得執照的3家純網銀業者，徵才時不約而同優先瞄準資訊科技人才，甚至董事長、總經理及管理高層本身也具備資訊、資安相關專長；另外，剛放榜的今年大學指考前15名熱門理工學系中，資工與資管系占比也超過一半。

第3，調查顯示，全球IT產業「陰盛陽衰」、女力參與不足的情形依舊普遍。謝昀澤指出，IT團隊的多樣性對創新發展非常重要，但是調查結果反映，IT技術團隊中女性比例仍相當低僅22%，女性擔任ICO等技術管理職的比例，也只有12%。

第4，調查結果反映，目前最為缺乏的人才技能依序為大數據、網路安全及人工智能，其中，比起上次調查，又以網路安全人才需求增幅最高。謝昀澤建議，轉型中的企業，除積極培養人才、向外挖角外，也可以考慮「專業技術委外」、「自動化工具導入」等方法，迅速補充專業技術能量。（編輯：黃國倫）1080812

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